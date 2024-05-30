Биолог рассказал новосибирским дачникам о лучших способах защиты посадок от заморозков

Специалисты метеорологической службы Новосибирской области предупреждают о возможности повторных заморозков, которые могут произойти до второй декады июня. Местный биолог Алексей Яновский советует дачникам принять необходимые меры предосторожности.

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В частности, он рекомендует не высаживать в открытый грунт томаты, перцы, огурцы и кабачки, поскольку они могут пострадать от низких температур.

Если же рассада уже была перенесена, то ее следует защитить агрилом или использовать 5-литровые бутылки без дна в качестве временного укрытия.

Если ожидаются слабые заморозки, то можно применить обильный вечерний полив. В этом случае почва начинает испарять влагу, создавая парниковый эффект и предотвращая переохлаждение грунта, пишет nsk.kp.ru.

Ранее дачники поделились своим опытом спасения огурцов в заморозки.