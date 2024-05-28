Сергей Лазарев рекомендовал Казань для отпуска выходного дня

Сергей Лазарев решил провести свой отдых в Казани, куда приехал на три дня для съемок нового тревел-шоу с детьми. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Певец был восхищен красотой города и поделился, что вместе с детьми посетил множество мест, изучая традиции и кухню. Лазарев настоятельно рекомендовал всем приехать в Казань и провести там несколько дней. У певца двое детей — сын Никита и дочь Анна.

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Исполнитель не стал уточнять, какие именно места посетил, но, судя по всему, зрители узнают об этом из выпуска передачи, которая пока не анонсирована.

Ранее стало известно о том, что осенью в Казань приедет Юлия Пересильд. Актриса появится на одной сцене с новым возлюбленным Михаилом Тройником.