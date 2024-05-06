Юлия Пересильд выйдет на сцену в Казани вместе с новым возлюбленным

Популярная российская актриса Юлия Пересильд, ставшая первой женщиной, побывавшей в космосе во время съемок фильма «Вызов», примет участие в новом спектакле «Последнее лето». Премьера состоится на сцене Татарского государственного академического театра имени Камала 13 сентября.

Юлия Пересильд получила главную женскую роль в постановке, а ее партнером стал известный актер Михаил Тройник, с которым артистку часто видят вместе. Этот факт добавляет спектаклю особую пикантность.

Режиссером спектакля стал Даниил Чащин. Он взял за основу сценарий «Куоккала» Анны Козловой.

Ранее стало известно о том, что сбитый машиной актер «Улиц разбитых фонарей» Александр Майоров находится в реанимации. Несчастный случай произошел в Санкт-Петербурге.

Источник: business-gazeta.ru.