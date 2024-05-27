В аэропорту Красноярска мошенники начали подключаться к телефонам жертв через Wi-Fi

Аэропорт. Фото Global Look Press

Они получают доступ к личным данным.

В красноярском аэропорту обеспокоены увеличением случаев мошенничества, связанных с бесплатным Wi-Fi. Об этой проблеме рассказал местный житель Алексей Козленко.

Мошенники создают фальшивые точки доступа к бесплатному интернету, которые имеют названия, схожие с сетью аэропорта. Дальше ни получают личные данные пользователей для регистрации и коды авторизации в Telegram, а затем им уже очень легко украсть аккаунт.

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Пресс-служба аэропорта отмечает, что на территории воздушной гавани действует только одна бесплатная сеть под названием Free Wi-Fi Airport. Подключение к другим сетям может привести к утечке личных данных и другим проблемам. Чтобы воспользоваться услугой, не потребуются никакие коды, будет только телефонный звонок, newslab.ru.

Ранее жители Красноярска поспорили из-за разрешения «Аэрофлота» возить с собой кошек и собак в кресле.

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