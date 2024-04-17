Красноярцы поспорили из-за разрешения «Аэрофлота» возить с собой кошек и собак в кресле

Красноярцы начали спорить в социальных сетях, узнав о новом правиле «Аэрофлота». Дело в том, что компания разрешила перевозить в соседнем кресле своего питомца. В этом случае место можно выкупить по тарифу для взрослого пассажира.

Противники нового правила указывают на то, что у людей, находящихся в непосредственной близости, может быть аллергия, а о таком соседстве человек вряд ли узнает заранее.

«Аллергик, которому здоровье позволяет не таскать с собой таблетки, будет 8 часов полета в Таиланд задыхаться, потому что тупо не знал, что его сосед — барбос или кошечка», — делились мнением интернет-пользователи.

Другие же указывали на то, что животные постоянно окружают человека, а встретить их можно не только в самолете.

Как считают многие, есть еще несколько проблем при транспортировке животных в салоне самолета. К примеру, запах при долгих перелетах. Для питомца смена обстановки — всегда стресс, поэтому зачастую он начинает выть и скулить, что может раздражать находящихся рядом.

Отметим, «Аэрофлот» разрешил брать с собой одну переноску с питомцем. Вес контейнера с животным не может быть больше 15 килограммов, пишет prmira.ru.

Ранее кинологи оценили новые правила перевозки животных в самолете.