Ревнивая сибирячка устроила «шоколадную бомбардировку», закидав любовницу мужа конфетами

Супружеская измена стала источником конфликта в Новосибирске, когда ревнивая женщина решила отомстить предполагаемой сопернице. Придя в магазин, где работала другая женщина, она начала допрос, обвинив ее в соблазнении своего мужа. Затем она напала на нее с кулаками и устроила «бомбардировку шоколадом».

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Во время этой стычки женщина, охваченная гневом и ревностью, сорвала несколько рекламных плакатов и разбила кассовую зону. Хулиганка закидала неприятельницу шоколадными батончиками.

Несмотря на то, что она была трезвой, ее эмоции были на пределе из-за предательства мужа. Хулиганка была подвергнута беседе и отпущена домой, пишет vn.ru.

Ранее стало известно о том, что в Рязанской области брак не продлился и дня из-за того, что жених наступил на платье невесты.