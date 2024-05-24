Жителям Хабаровска рассказали об актуальных штрафах для огородников летом-2024

Хабаровских дачников предупредили о нарушениях, за которые можно получить штраф.
К примеру, многие моют на территории СНТ свои автомобили, а это может навредить окружающей среде. Если такое будет замечено инспектором, то он может наказать.
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Штраф можно получить за колодец, глубина которого превышает пять метров, за неправильную установку туалета.
Ответственность предусмотрена и для тех, кто решит сбить дрон, пролетающий над участком.
Разумеется, штраф будет, если выращивать растения, содержащие запрещенные вещества, сообщает transsibinfo.com.
Ранее стало известно лучшее удобрение, чтобы вырастить крупную картошку.
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