В Екатеринбурге покупатели магазина «Жизньмарт» стали массово травиться

В Екатеринбурге 18 человек заболели острой кишечной инфекцией после покупки продуктов в сети магазинов «Жизньмарт».
У заболевших выявляются одинаковые признаки недуга, совпадают обнаруженные вирусы. Среди найденного специалистами: сальмонелла, ротавирус и норовирус.
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Роспотребнадзор начал проверки торговых точек сети, чтобы выявить источник, который стал причиной отравления почти двух десятков людей.
Отобраны пробы продуктов, сырья, дезсредств и воды, а также биоматериал сотрудников. Дополнительные детали и обстоятельства произошедшего пока не уточняются, пишет e1.ru.
Ранее стало известно о том, что в Красноярске Fix Price закрыли из-за нашествия крыс.
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