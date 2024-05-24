Купаться в Черном море в Сочи можно будет только в июле

Многие любители российского юга устремляются к Черному морю уже в июне. Но в предстоящем летнем сезоне комфортно купаться станет только в июле.
Если с датой отпуска и поездки еще не удалось определиться, то не стоит спешить.
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Сейчас у берегов Сочи Черное море прогрелось до 18 градусов. В ближайшее время резких скачков не будет из-за дождей и относительно низкой температуры воздуха. В предстоящие две недели будет всего +24 градуса.
Холодное море сейчас также у берегов Анапы и Новороссийска, Туапсе — не исключение, пишет РИА Новости.
Ранее оказалось, что «все включено» на Кубани будет многим по карману.
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