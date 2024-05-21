SHAMAN приедет в Магнитогорск, чтобы поздравить город с днем рождения

Певец SHAMAN посетит город Магнитогорск в рамках празднования его 95-летнего юбилея. Праздничные мероприятия запланированы на три дня — с 28 по 30 июня. В числе приглашенных гостей — певец-патриот Ярослав Дронов и рок-музыкант Вячеслав Бутусов.

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29 июня, начиная с 17 часов, состоится торжественное открытие праздника, на сцену выйдет SHAMAN. Последний день праздничных мероприятий ознаменуется выступлением Вячеслава Бутусова, пишет ura.news.

Ранее стало известно о том, что SHAMAN в Рязани встретился с фанатом, который мыл машины, чтобы попасть на его концерт. Парень очень хотел оказаться на выступлении и пытался заработать. Артист решил поддержать юного жителя Рязани и пригласил его на концерт.