Жители Тюмени избавляются от китайских автомобилей из-за неработающей электроники

В Тюмени наблюдается увеличение количества продаж китайских автомобилей. Основной причиной такого явления являются частые поломки этих транспортных средств.

На местных авторынках все чаще появляются подержанные машины китайского производства, включая модели 2022 и 2023 годов выпуска.

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Владельцы поясняют свое недовольство частыми неисправностями данных автомобилей. Среди основных проблем, возникающих с китайскими машинами, отмечается неполадки с электрооборудованием.

Для привлечения покупателей продавцы предлагают значительные скидки на эти автомобили, достигающие 200-300 тысяч рублей, пишет tmn.aif.ru.

Ранее в Волгограде водитель не смог уехать с парковки из-за роя пчел на багажнике «Приоры».