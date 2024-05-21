В Волгограде водитель не смог уехать с парковки из-за роя пчел на багажнике «Приоры»

В Волгограде произошел необычный инцидент, когда автомобиль был облеплен огромным роем пчел. Это случилось на парковке у торгово-развлекательного комплекса в Дзержинском районе города. Насекомым понравилась «Лада Приора», часть багажника которой была полностью скрыта под слоем пчел.

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«Откуда взялись, не знаю. Но весь багажник в них», — цитирует v1.ru владельца авто Артура Коштояна.

Этот инцидент вызвал беспокойство у горожан, они опасались приближаться к машине.

Как утверждают специалисты, такое поведение пчел является довольно редким. Эксперты предполагают, что внимание насекомых могло привлечь какое-то специфическое вещество, возможно, пролитое на кузов автомобиля.

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