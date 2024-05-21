Тех, кто любит отдыхать в Сочи, ждет новый всесезонный курорт

В скором времени в живописном городе Сочи планируется строительство нового всесезонного курорта под названием «Турьев Хутор». Этот уникальный проект обещает стать идеальным местом для отдыха и релаксации.

На территории курорта будет расположена уютная деревня с комфортабельными домами, способными вместить около 700 гостей одновременно. Каждый дом будет оборудован всем необходимым для приятного проживания и полноценного отдыха.

Другие новости читайте в Telegram-канале « Звездная пыль ».

Одной из главных достопримечательностей «Турьего Хутора» станет современная канатная дорога с кольцевым движением. Она будет установлена на северном склоне хребта Аибга и сможет перевозить более двух тысяч туристов в час. Это позволит гостям курорта насладиться захватывающими видами горных пейзажей и быстро подняться на склон.

Однако побывать на курорте в этом году не получится. Его только начнут строить ближе к четвертому кварталу.

На территории «Турьего Хутора» будут функционировать несколько канатных дорог общей протяженностью 6,5 километров. Они обеспечат удобное перемещение между различными зонами курорта, пишет kuban24.tv.

Ранее стало известно, что средняя цена номера в Сочи дошла почти до 18 тысяч рублей.