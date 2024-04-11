Стюардесса из Волгограда рассказала, что будет, если не пристегнуться в самолете

Бывшая стюардесса из Волгограда Юлия Антропова рассказала, что будет, если не пристегнуться в самолете.

Она отметила, что для пассажиров на борту есть целый ряд рекомендаций, на которые многие плюют. К примеру, на просьбу перевести телефон в авиарежим, потому что могут быть помехи при связи с диспетчерами на земле.

Еще одна мера безопасности — ремень. Некоторые игнорируют стюардессу, когда она просит пристегнуться. И очень зря. Есть множество примеров, когда ремень спасал от переломанных ребер и пробитой головы.

«Однажды мы шли на посадку и попали в реверсивный след — нас подбросило на потоке от впереди шедшего самолета <…> Все уже пристегнулись, но бортпроводники забыли закрепить шторки между салонами», — рассказывает Антропова.

Когда бортпроводница проходила между креслами, ее подкинуло и отшвырнуло на пассажиров. Из шкафчика вывалилась бутылка шампанского, из которой вылетела пробка.

«Кажется, что вы успеете пристегнуться до начала турбулентности. Но к потолку вас подбросит гораздо быстрее», — предупредила волгоградка.

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Источник: v1.ru.