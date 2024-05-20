Смоленским женщинам в церкви рассказали, как вести себя, если изменяет муж

В РПЦ дали рекомендации женщинам, как себя вести, если изменяет муж. Как заверяет церковь, в такой ситуации важно отключить эмоции и тщательно взвесить ценности.

Первое, что должна сделать супруга в таком положении — успокоиться. Неконтролируемые эмоции не приведут к хорошему решению. Можно поплакать, если хочется — лучше пережить горе сразу, не запирая его внутри.

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Необходимо поговорить со своими близкими, однако решение о том, стоит ли бороться за брак в случае измены, должны принимать только супруги. Важно со спокойным умом оценить произошедшее, а потом уже решить, как поступить дальше.

«Спаситель учит нас относиться к брачному союзу как к святому и бессмертному соединению, но в то же время называет грех прелюбодеяния серьезной причиной для расторжения брака», — пояснили в РПЦ.

По материалам «Смоленской народной газеты»

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