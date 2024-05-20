Дачница из Красноярска сажает томаты после 10 июня и собирает богатый урожай

Опытная красноярская огородница Людмила Гордеева поделилась своими ценными советами относительно оптимального времени для посадки томатов.

Она настоятельно рекомендует не спешить с переносом рассады в открытый грунт, чтобы избежать возможных негативных последствий.

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По мнению Людмилы, лучшее время для этого наступает не ранее начала второй декады следующего месяца, поскольку преждевременная посадка может привести к тому, что растения промерзнут.

Важно учесть, что в регионе даже с приходом лета могут сохраняться возвратные заморозки, поэтому лучше проявить терпение и дождаться благоприятных условий для получения богатого урожая.

«Раньше 10 июня рассаду не высаживаем. Часто люди, увидев, что светит солнышко, что пригрело, начинают высаживать в грунт уже в мае. Но у нас бывали заморозки в июне до 10, а иногда и до 20 числа, и рассада замерзала», — цитирует Гордееву ngs24.ru.

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