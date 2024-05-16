В Свердловской области нейросеть будет «ловить» выпускников со шпаргалками на ЕГЭ

За выпускниками Свердловской области во время сдачи ЕГЭ в этом году будет следить нейросеть. Искусственный интеллект станет выявлять подозрительное поведение экзаменуемых и делиться наблюдениями с кураторами. Об этом рассказала представитель Ростелекома на Урале Оксана Галимьянова.
Она отметила, что искусственный интеллект уже может справляться с поставленной задачей.
«Например, работает на обнаружение использования средств связи или шпаргалок. В таком случае технология передает сигнал в систему, далее информация уходит наблюдателю на проверку», — сказала Оксана Галимьянова.
Контролировать выпускников в регионе будут больше трех тысяч камер. Трансляцию предусмотрят в 153 пунктах для прохождения тестирования.
Ранее стало известно о том, что в этом году выпускники будут сдавать ЕГЭ с еще одной попыткой.
По материалам ТАСС
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