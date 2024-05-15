23 мая жители Новосибирска увидят в небе «цветочную» Луну

23 мая жители Новосибирска станут свидетелями достаточно редкого астрономического явления — «цветочного» полнолуния. Эта информация была опубликована на официальном сайте новосибирского планетария.

Важно отметить, что Луна не изменит свою форму или цвет. Такое название она получила по иной причине.

Рядом с ней будет находиться яркая звезда Антарес, которая является самым заметным светилом в созвездии Скорпиона.

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Если погодные условия будут благоприятными, то ее можно будет увидеть, удалившись на несколько десятков километров от Новосибирска.

«Луна будет находиться в созвездии Весов, а своей полной фазы достигнет в 20:53 по новосибирскому времени», — пояснили сибирские астрономы precedent.tv.

«Цветочное» полнолуние получило свое название в честь начала сезона цветения в Северном полушарии, который обычно приходится на это время или немного раньше.

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