Председатель «Садоводов России» Туманов успокоил московских дачников: «Пионы будут цвести»

В Москве и Московской области уже начинают расцветать пионы, однако метеорологи предупреждают о возможных заморозках даже в июне. Председатель организации «Садоводы России» Андрей Туманов успокоил московских дачников, заверив, что низкие температуры не причинят вреда пионам.

Другие новости читайте в Telegram-канале « Звездная пыль ».

«Чем дольше погода будет более холодной, тем дольше пионы будут цвести», — отметил Андрей Туманов.

По мнению эксперта, заморозки могут положительно сказаться на растениях. Если погода станет жаркой, цветы могут отцвести быстрее. Пионы известны своей устойчивостью к морозам. Даже если температура опустится до минус двух градусов, их достаточно будет укрыть.

Ранее агроном рассказала, почему не стоит торопиться с посадкой томатов.

По материалам aif.ru

Читайте также:

Сибирский биолог Яновский рекомендовал сажать картошку, когда зацветает черемуха

Агроном рассказала, как правильно сеять арбузы