Бывший муж Нюши раскрыл свою правду о разводе с ней: «Мы знаем абсолютно все друг про друга»

Певица Нюша призналась, что ее брак с Игорем Сивовым завершился разводом. Вместе они прожили семь лет, у них подрастает двое детей: дочка Симба Серафима и сын Саффрон. После того, как поп-дива дала интервью Светлане Бондарчук, в прессе появились слухи, что Игорь Сивов якобы был неверен своей второй половинке. Оба предпочитают не комментировать эти слухи. Нюша собирается с головой уйти в творчество, она занимается своей сольной карьерой. Певица планирует сохранить дружеские отношения с отцом своих детей.

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Свою правду о разводе с Нюшей раскрыл и сам Сивов, он заметил, что каждый из них теперь продолжит свой путь по отдельности. Но несмотря на это, они сделают все для того, чтобы сохранить близкие отношения. Игорь не стал скрывать, что развод подвел их к глубокой трансформации. Эти изменения станут проверкой честности к себе. Им также было важно сохранить доверие друг к другу, свои чувства.

«Мы знаем абсолютно все друг про друга. Мы сами договорились о возможности быть свободными и сообщить о расставании, когда оба посчитаем, что пришло время», - подметил Игорь Сивов.

По материалам «СтарХит»