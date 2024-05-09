Людмила Поргина — об отце-фронтовике: «Мама получила три похоронки на него, а он вернулся»

Актриса Людмила Поргина поделилась с сайтом Teleprogramma.pro историей своего отца, который участвовал в Великой Отечественной войне.

«У меня папа воевал, Андрей Григорьевич Поргин, он родился в Москве, в интеллигентной дворянской семье. Мою маму он встретил в 1941 году, когда стал работать на телевидении на Шаболовке. Там он увидел мою маму в числе людей, которых привезли на экскурсию, и влюбился в нее. Они заключили брак, и после этого началась война, и он пошел на фронт», — рассказала актриса.

Поргина добавила, что ее отец был в концлагере у немцев, где произошло восстание. Он освободился из плена и вернулся в Москву, где восстанавливал свое здоровье. После войны он работал в издательстве «Профиздат».