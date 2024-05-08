У SHAMAN - прадедушка, у Машкова - дед: герои ВОВ в семейных фотоальбомах российских знаменитостей

Михаил Турецкий каждый год выступает с программой «Песни Победы». Основатель «Хора Турецкого», народный артист гордится папой-фронтовиком Борисом Борисовичем: «Мы всегда с отцом на День Победы ходили в ЦДСА, потом в парк культуры им. Горького, на Поклонную гору. А еще отца все время тянуло в Ленинград… Отец родом из Белоруссии, но начиная с 31-го года он учился в Москве в педагогическом техникуме. Потом работал в «Экспортлесе», учился в Академии народного хозяйства и со второго курса ушел на фронт. Он был призван с первых дней войны.

Оказался на пересыльном пункте «Фонтанка-90» в Ленинграде… Когда мне было четыре года, папа в первый раз привел по адресу: Фонтанка, 90, откуда он ушел на фронт на 4 года. Отец - участник прорыва Ленинградской блокады. В конечном итоге в мае 45-го он оказался в Берлине. День Победы встречал недалеко от Рейхстага, а потом от Берлина до Москвы пешком возвращался. Главной личной наградой папа считал то, что он уцелел. Из каждых ста человек, которые ушли в первый день на войну, вернулось только трое. И он считал себя избранным, поэтому до 97 лет брал от жизни все: и на танцы ходил, и на коньках, и на лыжах катался…»