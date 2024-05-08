У SHAMAN - прадедушка, у Машкова - дед: герои ВОВ в семейных фотоальбомах российских знаменитостей

Кто-то печатает изображение героя своей семьи на одежде, кто-то - на плакате и выставляет его на балконе, клеит на стекло автомобиля или выходит с ним на улицы города. Важно - помнить. Знаменитости в День Победы вспоминают героев своих семей.
Фото: личный архив Михаила Турецкого
Михаил Турецкий каждый год выступает с программой «Песни Победы». Основатель «Хора Турецкого», народный артист гордится папой-фронтовиком Борисом Борисовичем: «Мы всегда с отцом на День Победы ходили в ЦДСА, потом в парк культуры им. Горького, на Поклонную гору. А еще отца все время тянуло в Ленинград… Отец родом из Белоруссии, но начиная с 31-го года он учился в Москве в педагогическом техникуме. Потом работал в «Экспортлесе», учился в Академии народного хозяйства и со второго курса ушел на фронт. Он был призван с первых дней войны.
Оказался на пересыльном пункте «Фонтанка-90» в Ленинграде… Когда мне было четыре года, папа в первый раз привел по адресу: Фонтанка, 90, откуда он ушел на фронт на 4 года. Отец - участник прорыва Ленинградской блокады. В конечном итоге в мае 45-го он оказался в Берлине. День Победы встречал недалеко от Рейхстага, а потом от Берлина до Москвы пешком возвращался. Главной личной наградой папа считал то, что он уцелел. Из каждых ста человек, которые ушли в первый день на войну, вернулось только трое. И он считал себя избранным, поэтому до 97 лет брал от жизни все: и на танцы ходил, и на коньках, и на лыжах катался…»
Фото: Алексей Булатов/КП
SHAMAN нанес на одежду портрет героя своей семьи. Певец рассказывает о прадедушке: «Без прошлого у нас нет настоящего и будущего, а «Бессмертный полк» помогает сохранить эту память. Память о нашей Великой Победе. Мой прадед Михаил Сергеевич Селёдкин защищал Отчизну артиллеристом с первых дней войны. Он пережил блокаду Ленинграда и встретил День Победы младшим сержантом с медалями «За отвагу» и «За оборону Ленинграда». SHAMAN делится воспоминаниями членов своей семьи: «Прадедушка в нашей семье всегда был дядей Мишей. Его призвали на войну, когда ему было 22 года.
Прадедушка служил младшим сержантом-артиллеристом в 81-й пушечной артиллерийской бригаде, защищал трехмиллионный город, который враги хотели стереть с лица земли. Моя бабушка Галина Михайловна запомнила со слов отца, что в первую зиму блокады Ленинграда был такой жуткий холод, что, когда наши собирались идти в атаку, шинели примерзали к земле, так что вставать было очень тяжело. Еще прадедушка рассказывал о том, что пищи не хватало настолько, что приходилось есть даже крыс, чтобы не умереть от голода».
Фото: vk.com/polk_russia
Владимир Машков вспоминает своего деда. Народный артист рассказывает: «Мой дед, капитан Петр Сергеевич Машков, 1901 года рождения. Прошел всю Гражданскую войну и всю Великую Отечественную. Награжден орденом Красной Звезды за отличное выполнение боевых заданий. Был артиллеристом Севастопольской бригады. В боях при прорыве обороны противника и штурм города Кенигсберга мой дед вместе с товарищами захватил два квартала и командиром взял в плен 80 фашистов. Я очень горжусь своим дедом. И очень его люблю».
Фото: vk.com/polk_russia
Николая Расторгуева назвали в честь дяди, который погиб на войне. Народный артист вспоминает своих героев: «Мои участники «Бессмертного полка» - это отец и старшие братья мамы. Ушли на фронт дядя Володя, дядя Коля, дядя Леонид. Дядя Коля не вернулся, он погиб в 43-м году. В честь него меня назвали Николаем. Со стороны моего отца, к сожалению, не осталось фотографий его дяди Жоры - Расторгуева Георгия Ивановича. Он воевал, получил тяжелое ранение, вернулся домой. Дядя Жора участвовал в форсировании Днепра, получил там тяжелое ранение. Он тоже вместе с «Бессмертным полком».
Фото: личная страница Дениса Клявера в социальной сети
Денис Клявер чтит память двоих своих дедушек. Певец рассказывает: «Папин отец, рядовой Клявер Лев Нафтулович, ушел на фронт 22 июня 1941 года. Дважды был ранен, но дважды рвался обратно в бой. Прошел всю войну и в мае 1945 года возвратился в родной дом. Мамин отец, подполковник Олейников Виктор Тимофеевич, также прошел всю войну, начиная с участия в боях на Халхин-Голе в 1939 году, во время войны был инженером-капитаном по разминированию, служил на Дальнем Востоке, участвовал в Советско-японской войне».