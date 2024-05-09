Андрей Губин не может больше петь из-за болей в лице и сердце

50-летний Андрей Губин, любовь к музыке у которого впервые появилась в родной Уфе, заявил о том, что больше не будет петь. Причина завершения карьеры — тяжелая болезнь.

Музыкальная пауза артиста длилась целых 15 лет, но он все же надеялся на то, что когда-нибудь сможет выступить на сцене перед своими поклонниками. Однако сейчас стало понятно, что песни на бис остались в прошлом.

50 лет для многих артистов — самый пик карьеры, но только не для Губина. Его подкосила прозопалгия, она вызывает сильные боли в лице. Музыкант жаловался и на проблемы с сердцем.

Знакомиться с музыкой Андрей Губин начинал еще в родной Уфе, где 30 апреля 1974 года появился на свет. В этом городе прошло детство артиста, но все же к пониманию, что музыка станет его жизнью, он пришел не сразу.

Когда ему было 7 лет, родители решили переехать в столицу. Это стало знаковым событием и подтолкнуло его к славе.

Мальчик очень стеснялся картавости, от которой смог избавиться, а в 1986 году Губин написал одну из самых популярных своих песен «Мальчик-бродяга».

Ранее стало известно о том, что Андрей Губин мечтает отправиться в кругосветное путешествие и поплавать с морскими котиками.