Андрей Губин в 50 лет захотел поплавать с морскими котиками во Владивостоке

50-летний Андрей Губин рассказал о том, что мечтает отправиться в кругосветное путешествие и посетить Владивосток.

Он планирует когда-нибудь купить дом на колесах, чтобы иметь возможность проехать по всей России и не только. Музыкант хотел бы добраться до Северного полюса.

Его мечта — понырять с аквалангом, побарахтаться в ледяной воде с морскими котиками и посмотреть на китов.

Андрей Губин признался, что во время долгого путешествия он не забросил бы музыку. Новые впечатления стали бы поводом для написания песен. Об этом он рассказал в шоу «Ты не поверишь».

Как пишут СМИ, сейчас Андрей Губин приостановил карьеру из-за проблем со здоровьем. Врачи диагностировали левостороннюю прозопалгию и проблемы с сердцем.

Ранее музыкант прошел ДНК-тест, чтобы опровергнуть отцовство.