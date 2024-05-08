Двойнику Ди Каприо из Якутии платят за съемки по 100 тысяч рублей

Якутский актер Александр Ясень сыграет Леонардо Ди Каприо в новом короткометражном фильме. Артист — двойник голливудской звезды.

Картина получила название «Лео, у нас сибирские обстоятельства». Она является своего рода фантазией о том, как Ди Каприо выживал бы в российской глубинке.

Сюжет ленты был представлен на кинофоруме «Новый вектор» в Белокурихе. Он нашел поддержку алтайского Минкульта, идею оценили и в Новосибирской области.

Как сказала режиссер-постановщик Кристина Холдеева, творческая команда получила на съемки ленты даже больше, чем ожидала. Известен и гонорар двойника Ди Каприо — 100 тысяч рублей.

Но все же предоставленных денег оказалось мало, сейчас команда продолжает собирать средства на краудфандинговых площадках.

Картина с Александром Ясенем должна выйти предстоящим летом.

Ранее стало известно о том, что сибиряк Никита Кологривый не оплатил налогов на 1,4 миллиона рублей.

Источник: alt.kp.ru.