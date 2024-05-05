Ира Пинчук из «Дома-2» с сыновьями уехала от Арая Чобаняна к маме

Экс-участники «Дом-2» Ира Пинчук и Арай Чобанян решили провести ближайшие десять дней отдельно друг от друга. Ира Пинчук забрала двух маленьких сыновей, двухлетнего Давида и пятимесячного Алана, и отправилась с ними на свою малую родину, в город Унеча Брянской области.

Там живут ее близкие, бабушка и мама. По какой-то причине Ирина Пинчук отправилась в поездку без мужа Арая Чобаняна.

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Вероятно, Арай Чобанян не может сопровождать жену с двумя маленькими сыновьями по каким-то очень веским причинам. Накануне парочка устроила себе прощальную вечеринку.

Ирина Пинчук и Арай Чобанян побыли наедине, что для родителей двух маленьких детей, конечно же, неслыханная роскошь.