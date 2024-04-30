Андрей Губин сумел опровергнуть свое отцовство вне брака, пройдя ДНК-тест

30 апреля Андрей Губин отмечает юбилей, ему исполнилось 50 лет. Не так давно певец удивил поклонников своим неожиданным появлением в медиапространстве после долгих лет забвения. Тогда заслуженный артист России жаловался на серьезную болезнь, говоря о том, что этот недуг, по сути, поставил крест на его музыкальный карьере. И все дело в том, что он не может петь. Причина тому, некое неврологическое заболевание. Еще в 2021 году Андрей Губин заявил, что врачи диагностировали у него левостороннюю прозопалтию. Изменился певец и внешне, он заметно похудел.

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При этом у Андрея Губина нашелся внебрачный сын. На момент знакомства с «папой» юноше был 21 год. Максим убеждал всех, что певец его биологический отец. А затем молодой человек внезапно пропал из поля зрения журналистов. Кстати, артист всячески отрицал свое отцовство, заявляя, что у него сложные отношения с двушками. Максим же говорил, что с его матерью Мариной певец якобы познакомился в Донецке. А когда он учился в 8 классе, мама рассказала, кто его отец.

В итоге Андрей Губин сдал ДНК-тест, чтобы исключить все подозрения и выяснилось, что вероятность отцовства — 0%. После этого факта внебрачный сын звезды скрылся, с прессой он не общается.

По материалам 5-tv.ru