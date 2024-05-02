Бузова показала новую стрижку: «Я легко решилась на каре. Даже не нужно было ни с кем расставаться»

Ольга Бузова уже не раз меняла прическу, а также красилась. Она наращивала волосы, была блондинкой, носила афрокосы. И с наступлением весны телеведущей снова захотелось перемен. 1 мая она поделилась кадром из салона красоты. Певица обрела свои локоны. Она решилась сделать каре, которое ранее носила после развода с Дмитрием Тарасовым. При этом звезда подчеркнула, что на этот раз бьюти-преображение не связано с личной жизнью.

«Я легко решилась на каре. Даже не нужно было ни с кем расставаться», – написала Ольга.