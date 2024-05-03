В Омске можно будет бесплатно посмотреть, как поет Юлианна Караулова

В Омске все желающие смогут бесплатно сходить на выступление Юлианны Карауловой, которая приедет в город 1 июня.

Развлекательное мероприятие организует парк «Вокруг света». Его сотрудники рассказали о том, что Караулова приглашена в качестве хедлайнера. Музыкальный праздник приурочен ко «дню рождения» парка.

Известно, что бывшая солистка группы 5sta Family также станет ведущей мероприятия. Из звезд будет не только она, однако имена других артистов пока не раскрываются.

В прошлом году организаторы пригласили на праздник Ольгу Бузову и группу «Градусы».

Ранее в Омске пришлось отменить «Супердискотеку 90-х». Для горожан должны были выступить «Отпетые мошенники», «Кар-мэн», Юля Волкова (экс-t.A.T.u.), «Мальчишник» и другие музыканты. Организаторы сразу не сообщили, будет ли это выступление перенесено.

Источник: ngs55.ru.