Из-за отмены «Супердискотеки 90-х» в Омск не приедут «Кар-мэн», Волкова и Игорек

В Омске было объявлено об отмене «Супердискотеки 90-х», которая должна была пройти в спорткомплексе «Красная Звезда» 19 апреля. Об этом сообщили организаторы в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».

Омичи, купившие билеты, могут вернуть их. Пока неизвестно, будет ли мероприятие перенесено на другую дату.

На «Супердискотеке 90-х» планировалось выступление ряда популярных артистов. Должны были приехать «Отпетые мошенники», «Кар-мэн», Юля Волкова (экс-t.A.T.u.), «Мальчишник». Также на афишах были указаны Оксана Почепа (Акула), Юлия Беретта (экс-«Стрелки»), Игорек и МС Жан.

Стоит отметить, что многие исполнители по всей стране отменили свои выступления в связи с терактом, который произошел в «Крокусе».

Ранее житель Омска Константин Белухин рассказал, как он ушел с завода, став блогером с ежемесячным заработком в 400 тысяч рублей.