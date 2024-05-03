Красноярцев научили, как в магазине взять самый вкусный и качественный пасхальный кулич

Женщина выбирает кулич. Фото Global Look Press

Ориентироваться нужно не только на внешний вид.

Эксперты красноярского филиала Центра оценки качества зерна научили выбирать самый хороший кулич. Такой всегда будет вкусным, с воздушным мякишем.

Специалисты советуют ориентироваться не только на внешний вид. Нужно читать состав. Хороший кулич должен содержать только натуральные ингредиенты: муку высшего или первого сорта, яйца, сливочное масло, сахар, изюм или цукаты.

Следует избегать продуктов с красителями и консервантами, обращайте внимание, чтобы не было и других вредных добавок.

Качественный кулич всегда с равномерной золотистой корочкой, на ней нет потемнений или вмятин. Форма должна быть ровной, без деформаций, глазурь — иметь гладкую текстуру и блеск, трещины не допускаются.

Избегайте изделий с едким или затхлым запахом. У хорошего кулича мякиш мягкий, воздушный и эластичный. При надавливании кулич должен легко восстанавливать форму.

Важно помнить, что свежий кулич имеет срок годности не более 5-7 дней.

Ранее стали известны красители, после которых пасхальные яйца будут некрасивыми.

Источник: gornovosti.ru.

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