Красноярцев научили, как в магазине взять самый вкусный и качественный пасхальный кулич

Эксперты красноярского филиала Центра оценки качества зерна научили выбирать самый хороший кулич. Такой всегда будет вкусным, с воздушным мякишем.

Специалисты советуют ориентироваться не только на внешний вид. Нужно читать состав. Хороший кулич должен содержать только натуральные ингредиенты: муку высшего или первого сорта, яйца, сливочное масло, сахар, изюм или цукаты.

Следует избегать продуктов с красителями и консервантами, обращайте внимание, чтобы не было и других вредных добавок.

Качественный кулич всегда с равномерной золотистой корочкой, на ней нет потемнений или вмятин. Форма должна быть ровной, без деформаций, глазурь — иметь гладкую текстуру и блеск, трещины не допускаются.

Избегайте изделий с едким или затхлым запахом. У хорошего кулича мякиш мягкий, воздушный и эластичный. При надавливании кулич должен легко восстанавливать форму.

Важно помнить, что свежий кулич имеет срок годности не более 5-7 дней.

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Источник: gornovosti.ru.