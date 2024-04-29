Нижегородцам назвали красители, после которых пасхальные яйца будут некрасивыми

Сейчас многие нижегородцы отдают предпочтение всему натуральному. Это касается и выбора красителей для яиц на Пасху. Здесь важно заранее знать, что получится, чтобы не увидеть результат, который окажется неприятным сюрпризом.

Конечно, хочется отдать предпочтение натуральному пигменту, однако у него есть существенный недостаток — зачастую он дает блеклый цвет даже на белых яйцах.

К примеру, некоторые шефы советуют использовать кофе. Разумеется, это натуральный краситель — никакой химии. Его можно смело применять, не рассчитывая на яркость. Яйца приобретут тусклый бежевый оттенок — как у коричневых яиц в магазине, только еще и не особо равномерный.

Некоторые рекомендуют свеклу, но она дает грязно-коричневый цвет. Насыщенности, которая остается на руках после чистки овоща, точно не будет. Однако это хорошая альтернатива луковой шелухе, если вы не хотите ее использовать.

Если все же хочется взять именно натуральный краситель, то можно попробовать метод, который в последнее время стал популярным у нижегородцев. Нужно варить в виноградном соке или с самим виноградом, тогда яйца начнут красиво мерцать.

Ранее тульский батюшка рассказал, что яйца нельзя украшать наклейками с ликами святых.

Источник: nn.aif.ru.