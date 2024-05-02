Подорожавший на четверть отдых в Сочи стал затратнее, чем в Дубае

Эксперт в сфере туризма Дмитрий Арутюнов рассказал о том, что отдых в Сочи в дорогих отелях стал дороже, чем в Дубае.

Цены растут не только в люксовом сегменте, но и в бюджетных гостиницах. В среднем стоимость отдыха поднялась на 15%.

Специалист связывает это с низкой конкуренцией. Этим и пользуются сочинские отели, предлагая услуги по завышенным прайсам. Именно по этой причине ценник отдыха в Дубае стал сравним с тем, что предлагает Краснодарский край.

«В гостиницах уровня четырех-пятизвездных — самая большая засада. Тут подорожание где-то на 20-25%. Это все из-за низкой конкуренции в этом сегменте», — рассказал Арутюнов телеканалу «360».

Ранее сочинцы нашли способ для приезжих, который поможет им сэкономить деньги на курорте.