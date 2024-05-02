Сочинцы нашли способ для приезжих, который поможет им сэкономить деньги на курорте

Сочинцы рассказали, как в городе-курорте сойти за своего. Дело в том, что местные жители моментально вычисляют многих приезжих, для которых стоимость товаров и услуг автоматически возрастает. Если на еде или майке со шлепанцами нет бирки с ценником, то с большой вероятностью он возрастает для курортника, который приехал тратить деньги.

Многие жители других регионов любят заходить на местные базары, где, к примеру, особо вкусна клубника и другие ягоды. Тут нужно помнить, что туристов отличает одежда. Рассчитывая на цену «для своих», не стоит идти на рынок в купальнике, коротких шортах и в прочей пляжной атрибутике. Собираясь, представьте, что идете на променад по своему городу. Конечно, это вам вряд ли поможет, если вы заснули на пляже под солнцем в очках и заметно обгорели.

Отпускника в Сочи выдают и вальяжные проходы по пешеходному переходу. К примеру, если вас заметили еще на «зебре», а потом вы решили купить что-то в ближайшем ларьке, не исключено, что у продавцов есть отдельный прайс для туристов и местных. Южане более расторопны на дороге.

Ранее стало известно о том, что в Сочи появился новый «развод» туристов на деньги.

Источник: sochi1.ru.