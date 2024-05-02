75-летняя Алла Пугачева за рубежом продолжает смотреть русское ТВ. Она всегда поддерживала молодых музыкантов, хотя частенько устраивала им и разносы.

Сейчас же выяснилось, что артистка внимательно следила за талантами двенадцатого сезона шоу «Голос» — то в Израиле, то на Кипре.

Победу в нем одержал Богдан Шувалов, которого к триумфу вела Полина Гагарина. Но Алла Пугачева выделила своего фаворита. Им стал Георгий Русских из Твери. Его наставником на шоу был бывший зять Пугачевой — Владимир Пресняков. Музыкант занял лишь второе место.

Алла Борисовна все же указала на то, что именно он мог оказаться победителем. Свою симпатию она выразила в социальных сетях. Певица опубликовала фотографию Русских.

«Браво!» — написала она.

В финале парень исполнил вместе с Пресняковым «Аэропорты», «Мою любовь» Владимира Кузьмина, спел Русских и «Группу крови» Виктора Цоя.

«Жора! Горжусь тобой! Ты настоящий артист. Талантливый, яркий, харизматичный и очень крутой. И ты это показал всем», — написал Пресняков, поддерживая Пугачеву.

Сам же Русских оказался скромным парнем. Он не стал говорить о том, что первое место должно было достаться именно ему. Не исключено, что музыкант, приехавший из Тверской области в столицу, еще даст о себе знать.

«Все так, как и должно быть», — кратко написал молодой музыкант, подводя итоги своего участия в шоу.

Ранее стало известно, что предполагаемая мать детей Аллы Пугачевой снова родила.