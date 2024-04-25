Предполагаемая суррогатная мать детей Пугачевой из Казани снова родила

Предполагаемая мать детей Аллы Пугачевой и Максима Галкина* снова родила. Известно о том, что сейчас Елена Ширинина находится в Казани, но ведет закрытый образ жизни.

Новый интерес к младшим детям Пугачевой возник после высказывания бывшего депутата Госдумы Романа Худякова, который заявил о том, что певица не является матерью Лизы и Гарри. Звезда не раз заверяла, что заморозила яйцеклетки, но Худяков указал на то, что тогда еще не было таких технологий.

Интерес к семье вспыхнул после выхода программы «Прямой эфир» Бориса Корчевникова, посвященной теме суррогатного материнства. Тогда перед камерой и появилась Елена Ширинина из Казани, которая рассказала о том, что родила двух детей. Она знает, в какой семье они живут сейчас, но дальше говорить не стала. Многие сразу же сделали вывод о том, что это Лиза и Гарри.

После шоу девушка уехала в Казань и перестала появляться на публике. Однако в Сети обнаружился снимок, на котором она с округлившимся животиком. Многие сделали вывод о том, что Ширинина уже вновь родила, пишет Woman.ru.

По некоторым данным, она удачно вышла замуж, ее супруга зовут Михаил Ромадановский, который похож на Энрике Иглесиаса.

Ширинина и сейчас живет в Казани, воспитывает троих детей, работает в страховой компании.

Ранее Стас Михайлов прокомментировал слова Аллы Пугачевой о себе.

Источник: woman.ru, mk.ru.

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