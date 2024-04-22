Иркутский победитель шоу с Ивлевым научил готовить сочный майский шашлык

Шеф Игорь Милованов из Иркутска поделился рецептом идеального шашлыка. Как говорит победитель шоу «Молодые ножи» с Константином Ивлевым, свинина, приготовленная на мангале, в этом случае всегда получается сочной.

Ингредиенты:

свиная мякоть —1,5 кг;

лук репчатый — 300 граммов;

три столовых ложки подсолнечного масла;

чайная ложка соли;

чайная ложка черного молотого перца;

по половине чайной ложки кориандра и паприки;

вода — 400 мл.

В день пикника обязательно нужно учитывать то, что мясо должно мариноваться не меньше часа, а лучше — два.

Как готовить:

Мясо нарежьте кусками 4х4 сантиметра. Отправьте его в миску, туда же нарезанный лук, добавьте специи, воду и масло. Дальше нужно все перемешать. Уделите этому процессу 15 минут, чтобы все ингредиенты пропитали мясо. В этом случае оно получится сочным и ароматным. Над углями мясо нужно держать всего 15 минут.

Если нет возможности приготовить его на мангале, то используйте духовку. Прогрейте ее до 180-190 градусов, а куски положите на решетку.

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Источник: irk.kp.ru.