Иркутский победитель шоу с Ивлевым научил готовить сочный майский шашлык

Шашлык. Фото Global Look Press

При мариновании есть одна важная деталь, которой нужно уделить время.

Шеф Игорь Милованов из Иркутска поделился рецептом идеального шашлыка. Как говорит победитель шоу «Молодые ножи» с Константином Ивлевым, свинина, приготовленная на мангале, в этом случае всегда получается сочной.

Ингредиенты:

  • свиная мякоть —1,5 кг;
  • лук репчатый — 300 граммов;
  • три столовых ложки подсолнечного масла;
  • чайная ложка соли;
  • чайная ложка черного молотого перца;
  • по половине чайной ложки кориандра и паприки;
  • вода — 400 мл.

В день пикника обязательно нужно учитывать то, что мясо должно мариноваться не меньше часа, а лучше — два.

Как готовить:

  1. Мясо нарежьте кусками 4х4 сантиметра.
  2. Отправьте его в миску, туда же нарезанный лук, добавьте специи, воду и масло.
  3. Дальше нужно все перемешать. Уделите этому процессу 15 минут, чтобы все ингредиенты пропитали мясо. В этом случае оно получится сочным и ароматным.
  4. Над углями мясо нужно держать всего 15 минут.

Если нет возможности приготовить его на мангале, то используйте духовку. Прогрейте ее до 180-190 градусов, а куски положите на решетку.

Ранее рассказывалось, как приготовить шашлыки из ананаса и арбуза.

Источник: irk.kp.ru.

Читайте также