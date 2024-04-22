Иркутский победитель шоу с Ивлевым научил готовить сочный майский шашлык

Шеф Игорь Милованов из Иркутска поделился рецептом идеального шашлыка. Как говорит победитель шоу «Молодые ножи» с Константином Ивлевым, свинина, приготовленная на мангале, в этом случае всегда получается сочной.
Ингредиенты:
- свиная мякоть —1,5 кг;
- лук репчатый — 300 граммов;
- три столовых ложки подсолнечного масла;
- чайная ложка соли;
- чайная ложка черного молотого перца;
- по половине чайной ложки кориандра и паприки;
- вода — 400 мл.
В день пикника обязательно нужно учитывать то, что мясо должно мариноваться не меньше часа, а лучше — два.
Как готовить:
- Мясо нарежьте кусками 4х4 сантиметра.
- Отправьте его в миску, туда же нарезанный лук, добавьте специи, воду и масло.
- Дальше нужно все перемешать. Уделите этому процессу 15 минут, чтобы все ингредиенты пропитали мясо. В этом случае оно получится сочным и ароматным.
- Над углями мясо нужно держать всего 15 минут.
Если нет возможности приготовить его на мангале, то используйте духовку. Прогрейте ее до 180-190 градусов, а куски положите на решетку.
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Источник: irk.kp.ru.