Энтузиасты Санкт-Петербурга за два дня восстановили старинный фонарь, который не горел 80 лет

Волонтеры из Санкт-Петербурга провели реставрацию старинного фонаря, встроенного в фасад дома, возведенного в 1909 году. Этот уникальный элемент декора долгое время оставался без внимания, несмотря на то, что сам фасад несколько раз подвергался ремонту.
Только в 2024 году выяснилось, что для восстановления фонаря потребуется всего два дня работы. И теперь, благодаря усилиям команды под руководством реставратора Ксении Сидориной, на улице Разъезжая, 16/18 каждый вечер зажигается свет.
Процесс реставрации начался с обращения к управляющей компании, ответственной за дом, и последующей отправки необходимых документов в мэрию. При более тщательном изучении конструкции было обнаружено, что он украшен медными пластинами, крепления к стене выполнены в форме цветов, а также сохранилось несколько оригинальных толстых матовых стекол.
Санкт-Петербург. Фото: Telegram-канал «Русская барыня», снимок Ксении Сидориной, Михаила Огнева
Электрик, проверивший состояние проводки, не нашел ни единого следа ремонта с момента установки фонаря, что указывает на то, что он перестал зажигаться уже в 20-х годах прошлого века.
В течение двух дней реставраторы очистили металл и стекло, а электрик провел новую проводку. Старинные стекла удалось сохранить. Теперь фонарь автоматически включается каждый день в 20 часов.
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Источник: Telegram-канал «Русская барыня».