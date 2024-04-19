Энтузиасты Санкт-Петербурга за два дня восстановили старинный фонарь, который не горел 80 лет

Волонтеры из Санкт-Петербурга провели реставрацию старинного фонаря, встроенного в фасад дома, возведенного в 1909 году. Этот уникальный элемент декора долгое время оставался без внимания, несмотря на то, что сам фасад несколько раз подвергался ремонту.

Только в 2024 году выяснилось, что для восстановления фонаря потребуется всего два дня работы. И теперь, благодаря усилиям команды под руководством реставратора Ксении Сидориной, на улице Разъезжая, 16/18 каждый вечер зажигается свет.

Процесс реставрации начался с обращения к управляющей компании, ответственной за дом, и последующей отправки необходимых документов в мэрию. При более тщательном изучении конструкции было обнаружено, что он украшен медными пластинами, крепления к стене выполнены в форме цветов, а также сохранилось несколько оригинальных толстых матовых стекол.