В Нижнем Новгороде все лето будут работать кинотеатры под открытым небом

С июня месяца в Нижнем Новгороде откроются кинотеатры под открытым небом. Для жителей города будут обустроены пять специализированных площадок.

Экраны для просмотра фильмов на свежем воздухе будут установлены на Щелоковском хуторе и в парке «Дубки». Площадки для кинопоказов также будут организованы в Автозаводском парке, в сквере Станкозавода и в Светлоярском парке.

Вход на киносеансы будет свободным. Для собственного комфорта посетители могут прихватить с собой пледы и подушки, а также напитки и снеки.

Летом во всех районах города планируется организация развлекательных мероприятий для взрослых и детей.

«Почему в парке Пушкина нет открытого кинотеатра? Он же семейный парк!» — интересовались у администрации горожане в паблике «Типичный Новгород» в соцсети в «ВКонтакте».

Ранее стало известно о том, что в Нижнем Новгороде в стене дома на Пожарского появилась миниатюрная комната.