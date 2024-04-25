Собчак хочет убрать огромную мусорку в Челябинске

Ксения Собчак заинтересовалась делом с вывозом мусора в Челябинске. Она хочет помочь убрать гору отходов, повлияв на управленцев. После многочисленных жалоб со стороны местных жителей обычное недовольство работой УК и оператора переросло в скандал.

На улице 40-летия Победы образовалась свалка, но ответственных за это фактически не нашлось. Журналистка указала на то, что власти каждый раз дают распоряжение убрать отходы только через скандал. Чтобы найти ответственного, горожанам пришлось «погрузиться в хитросплетения челябинской бюрократии», с непониманием написала Собчак в своем Telegram-канале.

«Местные дети уже начали использовать ее как детскую площадку, играя на выброшенных матрацах вместо батута», — рассказывает она.

Во время разбирательств выяснилось, что за вывоз отходов отвечает «Центр коммунального сервиса», но есть еще и управляющая компания, которая должна убирать территорию.

Пока эти организации делят между собой зону ответственности, горожане каждый день ходят мимо городской свалки.

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