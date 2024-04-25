Стас Михайлов о реакции Аллы Пугачевой на его слова: «Я с женщинами не воюю»

Известный музыкант Стас Михайлов дал комментарий относительно высказывания о нем певицы Аллы Пугачевой.

Стас Михайлов заявил, что не воюет с женщинами и уважает Пугачеву как артистку, несмотря на ее поведение и обстоятельства.

«Я с женщинами не воюю», - сделал акцент Стас Михайлов.

Он пожелал Алле Пугачевой здоровья и отметил, что не понимает ее реакции на слова. Стас Михайлов добавил, что говорил не только об Алле Борисовне, а обо всех знаменитостях, уехавших из нашей страны.

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Напомним, Алла Пугачева резко отреагировала на слова Стаса Михайлова о звездах, переехавших жить за границу. Примадонна некорректно высказалась в адрес своего коллеги, публично оскорбив популярного у женщин певца.

По материалам msk1.ru