В горах Сочи открывается летний сезон

Излюбленный россиянами горный курорт «Роза Хутор», находящийся в живописном районе Сочи, рассказал об открытии летнего сезона. Оно состоится 28 апреля. Этот период активного отдыха продлится вплоть до начала ноября, согласно информации, предоставленной пресс-службой курорта.

К этому долгожданному событию приурочены разнообразные мероприятия, среди которых концерты, выступления талантливых артистов и уникальные предложения для гостей. Основным приоритетом для «Роза Хутор» продолжает оставаться развитие природного туризма в горах. В этом году курорт предложит своим посетителям целых 29 пешеходных маршрутов. Они будут поэтапно открываться, ориентируясь на погоду.