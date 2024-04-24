В горах Сочи открывается летний сезон

Излюбленный россиянами горный курорт «Роза Хутор», находящийся в живописном районе Сочи, рассказал об открытии летнего сезона. Оно состоится 28 апреля. Этот период активного отдыха продлится вплоть до начала ноября, согласно информации, предоставленной пресс-службой курорта.
К этому долгожданному событию приурочены разнообразные мероприятия, среди которых концерты, выступления талантливых артистов и уникальные предложения для гостей. Основным приоритетом для «Роза Хутор» продолжает оставаться развитие природного туризма в горах. В этом году курорт предложит своим посетителям целых 29 пешеходных маршрутов. Они будут поэтапно открываться, ориентируясь на погоду.
«Первыми в начале мая открываются тропы в Горной Олимпийской деревне: B-one, затем «Тропа Йети» и «Озерный Траверс», — рассказали сотрудники курорта.
В рамках подготовки к летнему сезону на территории курорта будет обновлена система навигации и оборудованы новые зоны отдыха. Круглогодичные аттракционы продолжат радовать посетителей, а также планируется проведение интересных фестивалей и спортивных состязаний.
Ранее стало известно о новом сервисе для туристов в Сочи. В нем будут собраны предложения отелей, ресторанов, экскурсионных компаний.
По материалам: kuban.rbc.ru.