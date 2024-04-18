Челябинская пенсионерка приютила в доме крыс, приняв их за мангустов

В городе Озерск, расположенном в Челябинской области, произошла необычная ситуация. Пожилая жительница завела у себя дома крыс, ошибочно полагая, что это карликовые мангусты. Соседи стали жаловаться на зловонный запах и присутствие грызунов в квартире.

Как рассказала сама пенсионерка, она изначально планировала приютить всего десять особей, однако они начали активно размножаться, что привело к образованию настоящей колонии крыс.

Женщина призналась, что испытывает трудности со своими питомцами, так как они погрызли ее одежду. Об этом она рассказала участковому, который пришел осмотреть квартиру.

Соседи пенсионерки начали выражать свое недовольство с декабря прошлого года. Бабушка утверждала, что «мангустов» должна проверить зоологическая полиция, однако после того, как соседи уверили ее, что такого ведомства не существует, она обещала, что грызунов скоро заберут, пишет ura.news.

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