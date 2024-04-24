В Ижевске SHAMAN под «Танцы на стеклах» в полумраке расстегнул на себе рубашку

Певец SHAMAN в Ижевске провел сразу два концерта. Зрители быстро раскупили все билеты на анонсированное выступление, поэтому пришлось делать дополнительное. Поклонникам артиста особо понравилась в его исполнении песня «Танцы на стеклах» Максима Фадеева. Еще больший восторг был, когда Ярослав Дронов начал расстегивать на себе рубашку.

В программе шоу он спел композицию в полумраке, поэтому исполнение получилось атмосферным.

В конце SHAMAN опустился на колени и начал расстегивать на себе рубашку, что произвело на зрителей еще больший эффект. Он будто бы вошел в транс, закрыв глаза, когда на фоне звучала альтернативная медитативная концовка «Танцев на стеклах».

«Кто может быть лучше сегодняшнего SHAMAN'a? Только SHAMAN завтрашний!» — благодарили артиста за выступление поклонники.

На своем первом концерте в Ижевске в этом месяце Ярослав Дронов пел «Я — русский!», встав на колено перед зрителями.