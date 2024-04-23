В Сочи появится единый сервис для бронирования отелей, заказа экскурсий и столиков в кафе

В этом году для тех, кто планирует отдыхать на Кубани, появится новый сервис. В тестовом режиме он будет запущен в Сочи.

В городе-курорте отдыхающим скоро станет гораздо проще планировать свой отдых благодаря новому онлайн-сервису visit-sochi.com. Этот удобный портал позволит не только выбрать подходящий отель или гостиницу, но и заказать экскурсию, забронировать столик в ресторане или приобрести билет на интересующее культурное событие. Запуск данного сервиса намечен на май.

На платформе представлено более трехсот различных туристических объектов. Как отметила первый заместитель главы Сочи Светлана Калинина, количество предложений для курортников будет постоянно увеличиваться.

Все отели, рестораны и кафе будут собраны в список с рейтингом, который формируется на основе оценок, оставляемых туристами.

Платформа будет содержать календарь событий. С мая по октябрь включительно на курорте запланировано около двухсот разнообразных развлекательных мероприятий: фестивали, выставки и концерты, сообщает smotrim.ru.

Ранее стало известно, что в новом сезоне в Краснодарском крае может быть увеличен курортный сбор.