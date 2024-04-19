В Сочи суточный сбор для курортников хотят повысить в два раза

В Краснодарском крае рассматривается возможность увеличения курортного сбора для приезжих туристов.

С таким предложением выступил председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко. Он считает, что в Сочи плата за нахождение на курорте должна составлять 100 рублей, в других районах — 50 рублей.

Бурлачко поясняет это тем, что в Ставропольском крае и Санкт-Петербурге сбор составляет сто рублей, и увеличение его на Кубани поможет быстрее решить проблемы с инфраструктурой, возникающие из-за наплыва туристов.

Сейчас приезжающим из других регионов туристам приходится вносить сбор на 16 курортах. С момента введения взносов было собрано больше двух миллиардов рублей. Сейчас плата за отдых в Сочи составляет 50 рублей с человека в сутки, в других районах — 30 рублей.

Ранее стало известно, как предстоящим летом в Сочи можно отдохнуть максимально выгодно. Многие туристы совершают ошибку при выборе отеля. Дополнительные расходы могут появиться из-за того, что придется вызывать такси. Есть и самые плохие недели для отдыха на курорте, когда цены взлетают в разы.

Источник: kub-inform.ru.