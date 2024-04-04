Жителям Свердловской области запретили жарить шашлыки в лесу

В Свердловской области начнут следить за тем, чтобы любители отдыха с шашлыками не разводили костры в лесах. Дело в том, что с 5 апреля в регионе вводится противопожарный сезон.

Первый заместитель губернатора Алексей Шмыков указал на то, что в некоторых районах могут и вовсе ввести запрет на нахождение в лесном массиве.

«Костры разводить в лесу нельзя, сельхозпал запрещен», — сказал он.

Шмыков отметил, что большинство пожаров начинаются по вине людей.

Дачникам также стоит учитывать то, что нельзя разводить открытый огонь на расстоянии 30 метров от лесов. Если администрация введет противопожарный режим, то запретят даже прогулки в лесном массиве, а это значит, что и грибы пособирать не удастся.

Ранее стало известно о том, что в Свердловской области проснулись клещи. В регионе они самые опасные, поэтому после укуса лучше отнести снятого с себя кровопийцу в лабораторию.

Источник: ura.news.