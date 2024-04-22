SHAMAN в Уфе заплакал во время исполнения песни «Мама»

Певец SHAMAN заплакал во время своего концерта в Уфе. О трогательном моменте рассказали поклонники.

Музыкант расчувствовался, исполняя на сцене песню «Мама». Поклонники говорят о том, что Ярослав Дронов каждый раз буквально проживает свои композиции.

На концерт в Уфу приехали фанаты из разных городов. Это были не только молодые люди, но и возрастные поклонницы.

«Сбылась мечта нашей мамы — она на концерте SHAMAN'a в Уфе, и мы вместе с ней», — делилась своими впечатлениями пермячка.

Поклонницы из Екатеринбурга отметили, что во время выступления SHAMAN'a зал становится «единым организмом» — поет, дышит, замирает и восхищается.

Ранее SHAMAN приехал в Ростов-на-Дону, где устроил шоу-релаксацию с горловым пением. Именно с вокализов артист начинал свою карьеру, этим музыкальным жанром он продолжает радовать поклонников.

Источник: ufa1.ru.