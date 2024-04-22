Гарик Харламов считает, что сибиряк Никита Кологривый «чокнулся» после «Слова пацана»

Актер из Новосибирска 29-летний Никита Кологривый стал объектом насмешек со стороны известного комика Гарика Харламова. Инцидент произошел во время одного из выпусков комедийного шоу Comedy Club.

Ведущий задал вопрос гостю программы Славе Копейкину, который вместе с Кологривым, признавшимся в звездной болезни, участвовал в съемках сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Гарик Харламов поинтересовался, почему после успеха проекта «чокнулся» только один актер. Этим высказыванием комик намекал на поведение сибиряка, которое вызвало общественный резонанс. Зал отреагировал смехом, а Копейкин ответил, что история еще не закончена, пишет sib.fm.

Ранее Никита Кологривый рассказал, что не зря провел время в СИЗО Новосибирска. Он написал сказку для своей дочери. Произведение он хочет записать в аудиоформате на диск.