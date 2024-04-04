SHAMAN в Ростове устроил шоу-релаксацию с горловым пением

Поклонники SHAMAN пришли в восторг от его выступления в Ростове-на-Дону. Они продолжают делиться роликами с концерта.

Выступление на сцене конгресс-холла Донского государственного технического университета прошло с аншлагом. Зрители услышали не только уже полюбившуюся песню «Я — русский!», но и горловое пение Ярослава Дронова, с которого начиналась музыкальная карьера звезды. Это свое музыкальное увлечение он не забросил.

Вокализ в его исполнении покорил собравшихся зрителей.