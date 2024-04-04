SHAMAN в Ростове устроил шоу-релаксацию с горловым пением

Поклонники SHAMAN пришли в восторг от его выступления в Ростове-на-Дону. Они продолжают делиться роликами с концерта.
Выступление на сцене конгресс-холла Донского государственного технического университета прошло с аншлагом. Зрители услышали не только уже полюбившуюся песню «Я — русский!», но и горловое пение Ярослава Дронова, с которого начиналась музыкальная карьера звезды. Это свое музыкальное увлечение он не забросил.
Вокализ в его исполнении покорил собравшихся зрителей.
«Очень красивый вокализ — мистический. Задевает самые тонкие струны души, каждый может воспринимать его по-своему, соотнести со своим состоянием, интерпретировать по-своему», — делятся своими впечатлениями поклонники.
Ярослав Дронов. Фото: скриншот видео Дзен-канала «Индиго» и YouTube-канала M_channel
Поклонники также поделились роликом, где Ярослав Дронов исполняет еще одну атмосферную песню — «Танцы на стеклах» Максима Фадеева.
«Обнаженная душа!» — пишут поклонники, смотря опубликованные ролики.
До Ростова-на-Дону у SHAMAN'a прошло выступление в Краснодаре, где он спел на парковке «Я — русский!» вместе с фанатами. В связи с событиями в «Крокус Сити Холле» организаторы усилили охрану автоматчиками, дежурили машины «скорой помощи».